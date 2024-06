In Aesch im Kanton Baselland ist in der Nacht auf Samstag ein 15-jähriger Jugendlicher erstochen worden. Die Polizei verhaftete einen 18-Jährigen als mutmaßlichen Täter. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Wie die Polizei Basel-Landschaft am Samstag mitteilte, wurde der Jugendliche beim Schulhaus Neumatt mit einer Stichwaffe angegriffen. Dabei sei der 15-jährige Schweizer so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort gestorben sei. Kurz darauf konnte die Polizei den mutmaßlichen Täter verhaften, einen 18-jährigen Schweizer. Über die Hintergründe der Tat konnte die Polizei auf Anfrage von Keystone-SDA noch keine Auskünfte geben. Derzeit werde noch der Tatort gesichert und erste Befragungen fänden statt. Darüber, ob der mutmaßliche Täter polizeilich bereits bekannt ist, machte der Sprecher keine Angaben.