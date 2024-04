Affenforscherin Jane Goodall: Der "weiße Menschenaffe" wird 90

Goodall, die im Jahr 1960 als 26-Jährige mit der Erforschung einer Gruppe von Schimpansen im heutigen Gombe-Nationalpark in Tansania begann, revolutionierte die Sicht auf die Affen, bei denen sie bald schon Wesenszüge und Verhaltensweisen feststellte, die vom Menschen bekannt sind - gute wie schlechte.

"Zum Glück war ich nicht an der Universität"

"Damals in den frühen 60er-Jahren glaubten viele Wissenschaftler, dass nur Menschen einen Verstand haben, dass nur Menschen in der Lage sind, rational zu denken", sagt sie in dem Dokumentarfilm "Jane", in dem viele Aufnahmen aus der frühen Zeit ihrer Forschung zu sehen sind. "Zum Glück war ich nicht an der Universität und wusste diese Dinge nicht", fügt sie hinzu.