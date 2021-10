Afghanistan-Konferenz Außenminister Lawrow mahnt Frieden in Afghanistan an

Die UN sehen eine starke Fluchtbewegung innerhalb Afghanistans und möglicherweise auch über die Grenzen hinaus, wenn nicht Geld zur Versorgung der Menschen bereitgestellt werde.

Russland sieht zudem mit Sorge, dass sich die Sicherheitslage bei seinen Verbündeten in Zentralasien verschlechtern könnte. Länder wie Tadschikistan grenzen direkt an Afghanistan. Moskau warnt vor Terroristen, die aus Afghanistan in ehemals sowjetisches Gebiet eindringen könnten, sowie vor zunehmendem Drogenschmuggel.

Moskau richtete immer wieder Afghanistan-Konferenzen in verschiedenen Formaten aus. Dabei waren auch in der Vergangenheit Vertreter der Taliban anwesend. Auch andere Länder führen mit ihnen Gespräche, darunter die USA, die ihre Teilnahme diesmal abgesagt haben. In der kommenden Woche will der Iran eine Afghanistan-Konferenz ausrichten. In Russland sind die Taliban als terroristische Organisation verboten.

