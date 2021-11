Afghanistan Tote und Verletzte nach Angriff auf Krankenhaus in Kabul

Es war zunächst unklar, wer aktuell in dem Krankenhaus behandelt wird. Mitte August haben die Taliban die Macht in Afghanistan militärisch übernommen. Polizei und Armee zerfielen, nur wenige Polizisten und Soldaten sind aus Angst vor Racheakten der Taliban zu ihren Posten zurückgekehrt.

Allerdings, so heißt es von ehemaligen Militärs, seien viele Militärärzte an ihren Arbeitsplatz im Krankenhaus zurückgekehrt. Die Taliban behelligten sie nicht. Kürzlich war auch der Vizechef des Krankenhauses, ebenso ein Angehöriger der Armee unter Ex-Präsident Aschraf Ghani, in Uniform zusammen mit dem neuen Taliban-Verteidigungsminister im Militärkrankenhaus aufgetreten.

Zuletzt schienen sich die Angriffe des IS in Afghanistan zu mehren. In den vergangenen Wochen reklamierte die Terrormiliz zwei Angriffe auf Moscheen mit Dutzenden Toten sowie zahlreiche kleinere Anschläge vor allem in der Provinz Nangarhar im Osten des Landes für sich. Die Taliban haben den IS seit dessen Auftauchen in Afghanistan Anfang 2015 trotz ideologischer Nähe bekämpft.

© dpa-infocom, dpa:211102-99-831254/3