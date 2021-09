Afghanistan Taliban: Höhere Schulen sollen für Jungen wieder öffnen

Börse in Frankfurt Schwächere Wall Street und großer Verfallstag belasten Dax

Nach einer durchwachsenen Börsenwoche hat sich der Dax auch am sogenannten großen Verfallstag am Freitag schwer getan. Am Nachmittag kam mit der schwächeren Eröffnung an der New Yorker Wall Street zusätzlicher Verkaufsdruck auf.