Aftersteg: Erster Widerstand gegen Windpark

Dann meldete sich ein Befürworter der Windkraft zu Wort. Er sei ein junger Bürger und er sei für zwei, drei Windräder offen. Die 10,5 Hektar Waldverlust seien für den Klimaschutz nicht relevant. Auch diese Stimme wurde ernst genommen.

Meinung der Ortschaftsräte

Ortschaftsrat Jürgen Kenk sprach die Artenvielfalt „da oben“ an, die durch eine „Autobahn“ für die Windräder genauso in Gefahr sei wie die Quellen. Sein Ratskollege Winfried Wissler pflichtete bei: „Beim Bau des Wasserfall-Kiosks hat man nicht eine Schaufel Erde vom Felsen kratzen dürfen wegen einer Quelle 50 Meter unterhalb. Da oben am Berg gilt das alles nicht.“ Rasch fügte auch die Bodenverdichtung, die Schwammfunktion des Waldes und den Hochwasserschutz an. Ortschaftsrat Stefan Asal sprach die Höhe der Windräder an, eines könne er sich vorstellen, vier nicht. Ortschaftsrätin Susanne Strittmatter-Wunderle erinnerte daran, dass die Lailehöhe als FFH-Schutzgebiet mit ihrer kostbaren Flora und Fauna sowie als Biosphärengebiet besonders wertvoll sei. Wissler ergänzte, dass der Höhenzug noch vor kurzer Zeit komplett unter Naturschutz gestanden habe. Am Ende fasste Rasch zusammen: „Der zu erwartende Gewinn steht nicht im Verhältnis zum Verlust an Lebensqualität und Naturraum.“

Der Zeitplan

Bis zum 1. September sollen die Stimmungen in den Ortschaftsräten eingeholt werden. Eine Podiumsdiskussion ist für Ende November geplant. Anfang 2025 sollen die Gemeinderäte in Todtnau, Utzenfeld und Wieden final abstimmen – mit dem Ziel eines möglichst einstimmigen Ergebnisses.