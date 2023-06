Agent 007 Vor 50 Jahren gab Roger Moore sein Bond-Debüt

Die Wahl fiel auf Roger Moore, den Broccoli und Saltzman schon früher in Betracht gezogen hatten. Durch seine Rolle als Gentleman-Dieb in der TV-Serie "Simon Templar" ("The Saint") hatte er Werbung für sich gemacht. Auch als smarter Lord Sinclair in der Kultserie "Die Zwei" hatte sich Moore empfohlen. Die Dreharbeiten für "Leben und sterben lassen" begannen einen Tag vor seinem 45. Geburtstag. Gefilmt wurde unter anderem in New York City, New Orleans und auf Jamaika.