Agrar: EU-Gipfel dringt auf weitere Entlastungen für Bauern

Der Vorschlag birgt Brisanz

Bislang sind nach Angaben der Kommission eine große Anzahl der künftig wohl von Zöllen betroffenen Produkte entweder von diesen befreit oder es gelte ein sehr niedriger Zollsatz. Sollten die Maßnahmen beschlossen werden, könnten je nach Erzeugnis Zölle von auf 95 Euro pro Tonne fällig werden oder der sogenannte Wertzoll auf 50 Prozent steigen. Dieser soll auf Produkte erhoben werden, die unter ihrem eigentlichen Wert verkauft werden. Dabei handele es sich in der Regel um Konzentrate oder Pflanzenöle.

Brisant ist der Vorschlag, weil die EU die Ein- und Ausfuhr von Agrarprodukten eigentlich nicht beschränken wollte. In der Kommission wird nun argumentiert, dass es sich bei Zöllen nicht um Sanktionen handele. Zudem soll garantiert werden, dass die Abgaben nur für Importe gelten, die in der EU verbleiben. Russische Exporte in andere Weltregionen sollen durch sie nicht teurer werden. Damit soll sichergestellt werden, dass Lebensmittel weltweit möglichst günstig bleiben und vor allem Menschen in Entwicklungsländern wegen der EU-Maßnahmen keinen zusätzlichen Hunger leiden müssen.

Weitere Themen beim Gipfel: Israel und Bosnien

Neben den Landwirten bestimmte der Nahost-Krieg den Gipfel. Bereits am Donnerstag hatten die EU-Staaten ihren Ton gegenüber Israel verschärft und fordern angesichts der dramatischen Notlage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen eine sofortige Feuerpause. Diese solle zu einem nachhaltigen Waffenstillstand, zur bedingungslosen Freilassung aller im Gazastreifen festgehaltener Geiseln und zur Bereitstellung humanitärer Hilfe führen, heißt es in einer am Donnerstagabend von Bundeskanzler Olaf Scholz und den anderen EU-Staats- und Regierungschefs verabschiedeten Erklärung.

Darüber hinaus haben die EU-Staats- und Regierungschefs den Weg für Beitrittsgespräche mit Bosnien-Herzegowina frei gemacht. Die erste sogenannte Beitrittskonferenz soll allerdings erst organisiert werden, wenn das Land bislang nicht erfüllte Reformauflagen umgesetzt hat.