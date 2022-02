Aitern Attraktive Parkanlage am Belchen geplant

Mit dem Vorhaben wollen die Betreiber des Hotels mehreren Aspekten Rechnung tragen. Zum einen sei man kein reines Skibetriebhotel, sondern empfange das ganze Jahr über Gäste, die im Übrigen zu rund drei Vierteln aus dem näheren Umkreis an den Belchen kommen würden, weil sie eine Auszeit vom Alltag suchen. Der Klimawandel werde diese Entwicklung hin zum Ganzjahresbetrieb noch weiter forcieren, vermutet Thomas Dietsche. Zum anderen könne man das Thema Erholung und aktive Entspannung weiter ausbauen, den betreuten Fitnessbereich verstärken und den Gästen im Spa-Bereich noch attraktivere Angebote machen. Schließlich plane man ein naturnahes Projekt, das einerseits zum Umfeld am Belchen passe und andererseits das Element Wasser, das an den Flanken des Berges bisher fehle, in das Gesamtkonzept des „Jägerstübles“ integriere.

Naturnahe Anlage

Das Motiv für das Vorhaben sei nicht, die Größe, sondern die Attraktivität und Vielfältigkeit des Betriebs zu steigern, betont Thomas Dietsche. Bei der Genehmigung erwartet er keine Probleme: „Wir bauen naturnah, es ist nicht außerhalb der Spur, was wir machen.“ Die Ratsgremien in Aitern und Schönenberg haben in ihren jüngsten Sitzungen bereits ihre Zustimmung zu den Plänen kundgetan.

Die Betreiber hoffen, dass sie mit den Arbeiten loslegen können, wenn der Schnee dieses Winters am Belchen geschmolzen ist, so dass die Parkanlage bis zum Sommer nutzbar sein könnte. Bis das neue Gebäude komplett, auch im Innenbereich, fertiggestellt sein wird, dürfte es allerdings nach Dietsches Schätzung 2023 werden.

Von Corona und der daraus resultierenden eher misslichen Lage nicht zuletzt für Hotellerie und Gastronomie in den vergangenen Jahren wollten und wollen sich die Betreiber des Belchenhotels nicht beeinflussen lassen. Man sei trotz der Pandemie gut belegt und denke im übrigen nicht negativ, sondern versuche stets, nach vorne zu schauen, betont Thomas Dietsche, wohl wissend, dass der Belchen sich seine Attraktivität als Naherholungsgebiet auch von der derzeitigen Krise nicht nehmen lassen wird.