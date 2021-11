Aitern Besondere Ehrung für zwei verdiente „Elferrätler“

In einer weiteren Laudatio wurde ein völlig überraschter Ehrenvorsitzender Manfred Kiefer von Ludwig Becker für 33 Jahre Elferrat geehrt. Als einzig verbleibender Aktiver aus der Zeit vor der Vereinsgründung 1993 trat Manfred 1988 in den losen Haufen der Elferrätler ein. Mit ihm als treibende Kraft wurde der Elferrat ein eingetragener Verein, den er als erster Vorsitzender dann auch maßgeblich über die ersten 15 Jahre hinweg prägte. Auch nach dieser Zeit steckte Kiefer nicht zurück, noch heute investierte er Stunden in Organisation und Homepage. Für diesen Einsatz wurden ihm die höchste Auszeichnung des Elferrats, die Ehrennadel „3x11“ in Gold, sowie das höchste Ehrenabzeichen des ENV-BW, der „Greif von Baden-Württemberg“ verliehen.

Schriftführer Florian Asal konnte von immerhin zwanzig Terminen in einem weiteren außergewöhnlichen Jahr berichten. Hierzu zählte das Verteilen der Narrenzeitung, bei dem sich viele Bürger über den Besuch an der Haustüre in schwierigen Zeiten sehr freuten. Die gesammelten Spenden kamen der Neugestaltung des Kinderspielplatzes zugute.