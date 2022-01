Aitern Besondere Lichtstimmung genossen

Oberes Wiesental (gni). Der 1414 Meter hohe Schwarzwald-Gipfel gilt als magischer Berg. Er gehört zum überregionalen Dreieckssystem der Belchen-Gipfel, zu denen auch der Ballon d’Alsace im Elsass sowie die Belchenflue im schweizerischen Jura zählen.

Diese drei Berge stehen gleich mehrfacher Hinsicht in einer kosmischen Beziehung zueinander, was durch punktgenaue Sonnenauf- und -untergänge in diesem geografischen Dreieck zu den Sonnenwenden sowie am kürzesten und längsten Tag des Jahres zutrifft. Nicht umsonst wird der Name vom keltischen Gott des Lichtes und der Sonne, Belenus, abgeleitet. Das wissen natürlich all jene Sonnenanbeter, die bereits zu dunkler Stunde entweder von Multen oder von den Belchenhöfen oberhalb von Neuenweg hinauf pilgern und vom Belchengipfel beinahe magnetisch angezogen werden.