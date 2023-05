Aitern In Aitern geht Lernen auch ohne Noten

Im Stuhlkreis sitzen die Schüler und hören den Ausführungen von ihrer Lehrerin, Schulleiterin Julia Beyer, zu. Sie erklärt an diesem Morgen wie Textaufgaben in Mathe aufgebaut sind. Die Kinder strecken ihre Hände in die Höhe und machen eifrig mit. Dann geht es in die Lernphase: Selbst ausprobieren ist dann die Devise – jeder in seinem Niveau und Tempo.

Ein Erfolgsmodell

Klein – kleiner – am kleinsten – das ist es das Bildungshaus Aitern, der kleinesten eigenständigen Grundschule im Schulbezirk Lörrach. Nach den Recherchen von Schulleiterin Beyer ist es sogar die drittkleinste eigenständige Grundschule im ganzen Bundesland. Das ist ohnehin etwas Besonderes. Und: Das Bildungshaus 3-10, in dem Schule und Kindergarten unter einem Dach miteinander verzahnt arbeiten, gilt als ein Erfolgsmodell. Seit dem laufenden Schuljahr nimmt es am Schulversuch des Kultusministeriums teil. Dieser trägt den komplexen Titel: „Lernförderliche Leistungsrückmeldung in der Grundschule“. Übersetzt bedeutet das so viel wie: Lernen ohne Noten.