Aitern Maike arbeitet freiwillig sozial

Rheinfelden-Herten. „Nach dem Abitur im vergangenen Jahr war ich mir noch ziemlich unsicher, was ich später beruflich machen möchte. Mir war jedoch klar, dass ich gerne mit Menschen zusammenarbeiten will. Das St. Josefshaus bietet viele Möglichkeiten, mit Menschen zusammen zu arbeiten, also entschied ich mich, mein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) dort zu absolvieren.

Ich wurde in der ambulanten Familienhilfe eingesetzt und hatte ein breites Aufgabenspektrum. Die ambulante Familienhilfe unterstützt Familien mit Menschen mit Behinderung in vielerlei Bereichen, sei es in Form von Einzelbegleitung, Gruppenangeboten oder Ferienfreizeiten. In meinem FSJ habe ich bei der Planung und Durchführung der Freizeitangebote geholfen. Und ich war Teil der Nachschulbetreuung in Lörrach. Hier hatte ich viel Kontakt mit Kindern der Grundschule, was mir große Freude bereitet hat. So hatte ich eine gute Mischung aus Büroarbeit und direkter Arbeit mit Menschen.