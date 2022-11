Aitern Theater beansprucht Lachmuskeln

Schon von Beginn an war das Stück – unter der Regie von Manuela Pfefferle und Hanspeter Asal – lustig und es war spannend anzusehen, wie sich Bauer Karl (gespielt von Fabian Matt) aus seinem Dilemma befreien will. Denn hat er doch die Sau seiner reichen Schwiegertante Rosa beim Pokern verzockt. Doch sein Freund Wilhelm und die Kumpel vom Elferrat möchten die Sau beim Stollenhock grillen. Und ausgerechnet dann kündigt die Tante spontan ihren Besuch bei der Familie an.

Als Heidi Butz als Rosa die Theaterbühne betritt und in amüsantem Schwäbisch plaudert, ist auch das letzte Eis zum Publikum gebrochen und in der Belchenhalle ertönt mächtig viel Gelächter. Butz spielt einfach so herrlich direkt. Amüsant auch, wie sie mit ihrem „Säule“ im Leiterwagen über die Bühne spaziert und es betüddelt. Da das Tier den gleichen Namen trägt wie die Tante, kommt es schnell zu einer Kette von „saumäßigen“ Verwechslungen und sie denkt, dass die Morddrohungen des Bauers ihr gelten. Die Turbulenzen nehmen ihren Lauf.