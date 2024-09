Wieder sehr gut besucht war das „Badische Oktoberfest mit Markt“ der Trachtenkapelle Aitern am Sonntag in und rund um die Belchenhalle, wie die Veranstalter mitteilen. Für die musikalische Unterhaltung sorgten die Musikvereine aus St. Georgen, Wieden, St. Blasien und Bernau-Aussertal. Beim Markt in und rund um die Halle waren sowohl die bekannten heimischen Aussteller wieder mit dabei als auch einige Neue aus der Region. Hier gab es wieder jede Menge zu entdecken, zu probieren und zu sehen. Verkauft wurde Selbstgebranntes, Selbstgenähtes und auch jede Menge Kunsthandwerk. Auch für die kleinen Besucher wurde mit Hüpfburg und Kinderschminken für Unterhaltung gesorgt. Das kulinarische Angebot des Oktoberfests war mit verschiedenen badischen Speisen breit gefächert.