Akkordeon-Orchester Grenzach-Wyhlen: Nils Aebersold übernimmt den Taktstock

Der neue Dirigent: Als neuer Musikalischer Leiter übernimmt Nils Aebersold den Dirigentenstab. Er kam bereits als Kind zum Akkordeonorchester und wurde einst von Tanja Rauschenberger ausgebildet. Schon damals als Schüler sei er mit seinem sicheren Spiel aufgefallen. In den vergangenen Jahren hat der heute 28-Jährige am Hohner-Konservatorium in Trossingen studiert. Erst beim Doppelkonzert im November war er mit dem Ensemble „Musica in Fiore“ wieder in Grenzach-Wyhlen aufgetreten. Mit dieser Formation, in der sich stets die besten Studenten des Konservatoriums zusammenfinden, hatte er zuvor bei den Internationalen Akkordeontagen in Prag den Festivalsieg errungen. Aebersold absolvierte die Akkordeon-Ausbildung in den Bereichen Klassik und Jazz, außerdem die Studienrichtungen Musikbearbeitung und Dirigieren.