Akkordeonorchester Grenzach-Wyhlen: Wenn Qualität auf Qualität trifft

„Musica in Fiore“, ein Spitzenensemble seiner Art mit Michael Ziegler (v.l.), Juliana Kraus, Karla Gvozden-Rizvic Studenten und Nils Aebersold bestach mit Werken des musikalischen Erbes und modernen Originalwerken. Foto: Willi Vogl

Verstärktes Bassfundament

Bei Léon Boëllmanns Gotischer Suite fühlte man sich durch das elektronisch mächtig verstärkte Bassfundament in eine Hallenkirche mit einer symphonischen Orgel versetzt. Dabei waren Stimmungen zwischen stiller Andacht im „Gebet“ und mystisch flirrenden Figurationen über einem agil sprechenden Bassthema in der „Tokkata“ zu hören. Bei Hans-Günther Kölz’ kurzweiligem motorischen Tetraeder sorgte Arman Rizvic am Drumset für zusätzlichen Drive. Für die popmusikalisch geprägten Zugaben „Night after Night“ und „Playfull cromatics“ von Nils Aebersold erweiterte sich das Ensemble um Anna Walter zum Quintett.