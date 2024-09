Zu einem Carportbrand ist es vermutlich wegen eines defekten Fahrradakkus am Freitag gegen 21 Uhr in der Rebgasse in Grenzach gekommen, berichtet die Polizei. So soll der Akku, der sich in einem Karton befand, explodiert sein und den Carport in Brand gesetzt haben, heißt es weiter. Mehrere Nachbarn griffen schnell eine und löschten das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr. Bei dem Vorfall wurde neben dem Carport auch ein Auto beschädigt, das sich darin befand. Die Schadenshöhe kann Polizei derzeit nicht beziffern. Menschen wurden nicht verletzt.