Aktion auf Ferieninsel Punk-Protestcamp 3.0 auf Sylt zur Halbzeit friedlich

Westerland/Husum - Freudig johlend hüpfen sie mit pink-grünen Stachelhaaren und Dosenbier in der Hand in die Nordsee, sammeln in Springerstiefeln im Sonnenuntergang Muscheln am Sylter Strand und spielen Gitarre in der Fußgängerzone in Westerland. Im inzwischen dritten Sommer in Folge mischen Punks aus ganz Deutschland das Straßenbild auf der Insel der Reichen und Schönen auf.