Aktion: Clean-up-Days: Die Belchenregion vom Müll befreien

Auch in diesem Jahr ruft die Schwarzwald Tourismus GmbH in Freiburg gemeinsam mit dem Verein Patron aus Pfronten im Allgäu unter dem Slogan „respect for nature“ vom 25. April bis zum 5. Mai Naturbegeisterte, Gäste und Einheimische, Jung und Alt dazu auf, die Natur von liegengebliebenem Müll zu befreien. An der gemeinschaftlichen Aufräum-Veranstaltung, gefördert vom Land Baden-Württemberg, beteiligen sich zahlreiche Orte und Ferienregionen, so auch die Schwarzwaldregion Belchen, die ihren Sitz in Schönau hat.