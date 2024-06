Im Rahmen der bundesweiten Aktion „#IchStehAuf“ sind unzählige Schüler, Eltern und Lehrkräfte des Georg-Büchner-Gymnasiums (GBG) auf dem Schulhof als Menschenkette in einem großen Kreis aufgestanden, um zu bezeugen, dass ihnen Demokratie und Vielfalt wichtig sind. So wie bei ähnlichen Aktionen an über 1700 weiteren Schulen in ganz Deutschland soll dies zeigen, dass dem GBG als „Schule gegen Rassismus – Schule mit Courage“ die Werte des Grundgesetzes wichtig seien, wie die Schule mitteilt. Schulleiter Volker Habermaier wies dabei darauf hin, dass Demokratie und Grundrechte keine Selbstverständlichkeit seien und es die Aufgabe der gesamten Gesellschaft – auch der Schulgemeinschaft – sei, diese zu schützen und weiterzuentwickeln. Umso erfreuter waren er und auch das Kollegium über die rege Teilnahme.