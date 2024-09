Aktion in Lörrach: Der „slowUp“ führt wieder durch Lörrach

Die Lörracher Strecke

Der Streckenverlauf in Lörrach führt von Riehen kommend über das Stettenwegli weiter über die Konrad-Adenauer-Straße durch die Bahnunterführung Süd, die Dammstraße, über den Weg am Gewerbekanal zur Hammerstraße und weiter auf dem Radweg Richtung Weil am Rhein. Die genannten Straßen sind am Veranstaltungstag von 9 bis 18 Uhr für den Autoverkehr gesperrt.