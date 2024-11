Aktion „Leser helfen“: Jeder Bürger kann Menschen in Not unter die Arme greifen

Die Hilfsaktion des Verlagshauses Jaumann steht seit mehreren Jahrzehnten für die Verbundenheit von Menschen für Menschen in unserer Region. „Diese Erfolgsgeschichte möchten wir natürlich fortschreiben“, erklärt Geschäftsführer Carsten Huber. Das Verlagshaus Jaumann will dazu beitragen, rund um das Weihnachtsfest besondere Notlagen aufzuzeigen. „Ziel ist es, den Menschen im Landkreis Lörrach vor Augen zu führen, wie wichtig kleinere und größere Unterstützungen sind – sei es in der Nachbarschaft oder auch in der näheren Umgebung.“

Unter Verlagshaus-Dach

Treue Spender und Sponsoren ermöglichten schon bisher, dass hohe Geldsummen für den guten Zweck zusammenkamen. Darauf setzen die Verantwortlichen um den bisherigen Vorsitzenden des Hilfsvereins, Marco Fraune, der auch Chefredakteur des Verlagshauses Jaumann ist, auch weiterhin. „Der Verein ,Leser helfen Not leidenden Menschen’ hat in den zurückliegenden Jahrzehnten eine beachtliche positive Entwicklung der Hilfsaktion ermöglicht. Nunmehr ist die Zeit gekommen, ,Leser helfen’ fit für weitere Jahrzehnte zu machen und die Aktion damit in eine ebenso erfolgreiche Zukunft zu führen.“ Unter dem Verlagshaus-Dach soll die Aktion auch künftig professionell weitergeführt werden, dies dann mit Unterstützung von Caritas und Diakonie statt über den Hilfsverein, der aufgelöst wird. Die Veranstaltung „Binzener Runde“, die „Riesentombola“ und die Präsenz beim Weihnachtsmarkt entfallen zugleich aufgrund eines damit verbundenen sehr hohen Arbeitsaufwands.