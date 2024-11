Allerlei Selbstgemachtes

Entsprechend groß war am Sonntag auch die Zahl der Besucher, die beim Basar in der Hochrheinhalle eine Vielzahl an schönen Dingen vorfanden, durch deren Kauf die „Aktion Mensch“ auch in diesem Jahr unterstützt wird.

Dazu zählten neben Dekoartikeln – so auch für das nahende Weihnachtsfest – unter anderem Strickwaren, Schmuck, kreative Verpackungsmaterialien für Geldgeschenke, Taschen aus ausgedienten Kaffeeverpackungen, Gestecke und auch sogenannte Diamond-Paintings als schmucke Tischdekoration.