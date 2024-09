Abstimmung in Brüssel EU-Staaten bringen Abschwächung von Wolfsschutz auf den Weg

Kaum eine Debatte wird so emotional geführt wie der Schutz von Wölfen. Populationen in Europa erholen sich und sind vor allem Landwirten ein Dorn im Auge. Nun kommt Bewegung in die Angelegenheit.