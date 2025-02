Aktionen in Lörrach: Vielfältige Aktionen beim Einsatz gegen Rassismus – auch mit Sternmarsch

Der offizielle Start

Offiziell eröffnet werden die Internationalen Wochen gegen Rassismus am Montag, 17. März, 15.30 Uhr, mit der Vernissage der Ausstellung „Wir sind Lörrach – Migration macht Stadt“ im Rathausfoyer. Sie porträtiert wertschätzend zehn Menschen mit Migrationserfahrung, die das Stadtleben in Lörrach auf unterschiedliche Weise bereichern. Wie die Integrationsbeauftragte der Stadt Inga Schwarz erläuterte, wurde sie schon einmal im Dreiländermuseum gezeigt. Im gläsernen Foyer des Rathauses soll sie nochmals einer breiten Menge von Menschen zugänglich sein.

Ein weiterer Höhepunkt des Programms ist der Vortrag „Demokratie unter Druck“ der Landtagspräsidentin Muhterem Aras am 19. März im Alten Rathaus. Gleich drei Tage, vom 27. bis 29. März, macht das Infomobil des Bundestags auf dem Alten Marktplatz halt.

Kirchliches Engagement

Das Bündnis „5 vor 12“ ist mit seinem Meinungskubus unter anderem auf der Regio-Messe präsent. Die Evangelische Allianz beteiligt sich mit Gottesdiensten zum Thema am Programm. Pastor Jürgen Exner will damit sichtbar machen, dass seine Kirche sich der Zivilgesellschaft zuwendet. Das Unicef-Juniorteam sprayt am 20. März für den Frieden, der Jugendrat zeigt in Kooperation mit dem Free Cinema am 26. März „Surf on, Europa!“ Der Werkraum Schöpflin lädt am 21. März speziell junge Menschen zu einer Diskussionsrunde über Hass im Netz und im Leben ein.