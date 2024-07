Aktionstag im Kleinen Wiesental: Was die Feldmaus mit dem Luchs zu tun hat

Zusammenhänge begreifen

Das Artensterben sei neben dem Klimawandel eines der bedrohlichsten Probleme unserer Zeit und unseres Daseins, schreibt die Schule in ihrem Bericht. Für den Erhalt der Arten, ob im Tier- oder Pflanzenreich, sei es unumgänglich, weitgreifende Schutzmaßnahmen für Arten und Lebensräume zu etablieren und Zusammenhänge zu begreifen. Wie kann dieses Wissen eindrücklicher transportiert werden, als mit einem Spiel. So bekam jedes Kind einen Tiernamen und ein Foto. In einem Kreis wurde anschließend eine lange Kordel von Kind zu Kind weitergereicht. Dabei sollten sich die Schüler überlegen, in welchem Zusammenhang sie als „ihr Tier“ mit einem anderen stehen.

Auch der Mensch und der Wald sind Teile des Kreises und schließlich auch Teile des entstandenen Netzes. Ebenso sind die seit Jahren wieder zugewanderten Beutegreifer wie Wolf und Luchs vertreten, die in einem gesunden Ökosystem eine bedeutende Rolle spielen.