Aktionstag in Lörrach: Damit die Demokratie nicht nur ein Fall fürs Museum ist

Mit Spaßfaktor

Bei der Demokratie-Nacht setzt Kultur-Fachbereichsleiter Lars Frick aber auch auf den Spaßfaktor. Das Format der Langen Nacht der Demokratie werde in Bayern erfolgreich umgesetzt, dieses Jahr findet es auch in Baden-Württemberg statt – in Südbaden zählen Freiburg, Rheinfelden und auch Lörrach zu den 20 Gemeinden und Städten, die an der Initiative teilnehmen. Die Kreisstadt im äußersten Südwesten könne womöglich als Leuchtturm Strahlkraft für andere Kommunen haben – wie in Bayern von Augsburg oder auch Nürnberg in die ländlichen Regionen.

Die Idee ist, an verschiedenen Orten in der Stadt Lörrach unterschiedliche Formate umzusetzen. Kultur- und Bildungsträger wie der Burghof, das Nellie Nashorn, die Stadtbibliothek und die katholische Kirche sind beteiligt. Frick: „Wir wollen die Stadt bespielen.“ Isabelle Hess-Misslin, Projektbeauftragte im Fachbereich Kultur und Tourismus, kann hier auf 25 verschiedene Veranstaltungen am 2. Oktober verweisen. Gestartet wird um 17 Uhr mit der Eröffnung auf dem Alten Marktplatz, wo dann auch das Theater Tempus fugit mit dem „Schwarzbänkle“ und einer besonderen Vorführung präsent ist.