Aktiv bleiben: Sommerprogramm für Senioren wird erweitert

Zusatzkonzert

Das Eröffnungskonzert „Strahlende Sommerklänge“ um 15 Uhr mit Trompeter Kevin Pabst und dem Tenor Bernhard Hirtreiter sowie Florian Schäfer am Klavier war rasch ausgebucht. Das Trio wird am 1. August um 18.30 Uhr ein Zusatzkonzert im Bonifatiushaus, Haagener Straße 13, spielen. Um Anmeldung wird aus organisatorischen Gründen online unter www.seniorensommer.de oder Tel. 07621/415275 (werktags 9 bis 12 Uhr) gebeten. Der Eintritt ist kostenlos, Spendenbeiträge sind willkommen.

Folgende Zusatztermine zum Programm wurden aufgenommen: die Begehung des Design-Wegs in Weil am Rhein am 21. August um 10 Uhr, der Besuch des Wasserwerks im Grütt am 22. August um 16 Uhr, eine thematische Führung mit Ute Schönbett „Stetten – eine Zeitreise durch Lörrachs ältesten Stadtteil“ am 27. August um 16 Uhr sowie der Blick hinter die Kulissen im Kaufhaus Galeria am 28. August um 10 Uhr.