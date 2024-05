In ein Haus in der Bühlstraße wurde in der Nacht auf Sonntag eingebrochen. Das Haus ist laut Polizei derzeit nicht bewohnt. Gegen 1 Uhr löste die installierte Alarmanlage aus. Deshalb dürften die Tatpersonen von ihrem weiteren Vorhaben abgelassen haben. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/97 970, zu melden.