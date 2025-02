Albert-Schweitzer-Gemeinschaftsschule: ASG will Verbundoberstufe mit beruflichen Gymnasien in Lörrach

Die Bildungsmeile wolle sich mit der Umsetzung des Ansatzes als Einheit präsentieren. Darüber hinaus diene der Slogan als Konkurrenzaussage zur vor einem Jahr diskutierten G8/G9-Frage. Die Schulen wollten mit dem Slogan zeigen, dass es bereits ein sehr gut funktionierendes G9-System gebe.

Stärken des Verbunds

In der Konkurrenz zu den künftigen G9-Zügen in den Gymnasien auf dem Campus Rosenfels sehen die Akteure auf der Bildungsmeile gute Argumente für ihre Schulen. „Bei uns können sich alle Lernenden gemäß ihrer Fähigkeiten entwickeln. Außerdem bilden wir Bildungsaufsteiger aus. Unser Angebot an Profilen bietet den Schüler ein sehr breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten. Und gleichzeitig schließt die gezielte Förderung und Profilierung nicht aus, dass anschließend jeder Studiengang offensteht“, heißt es weiter.

Wichtig sei es auch, zu betonen, „dass die Lernenden durch die Kooperation schon früh mit den unterschiedlichen Bildungsstandorten vertraut gemacht werden: „Inhaltlich und pädagogisch ist für uns entscheidend, dass so die Schulkarriere noch nicht in Klasse 5 festgelegt werden muss und wir damit die individuelle Persönlichkeitsentwicklung in den Mittelpunkt stellen können“. Kurzum, so Salfner-Faude: Die Bildungsmeile sei auch die „Meile der Chancen“.