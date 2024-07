Album der Woche Neuer Gitarrist, neue Energie: Deep Purple in Bestform

Vielseitiger Hardrock, erstklassige Songs

Insgesamt klingt "=1" härter und wuchtiger als die letzten, manchmal etwas gemächlichen Alben der Hardrock-Urgesteine. Und es ist voller erstklassiger Songs. "A Bit On The Side" glänzt mit kräftigem Gitarrensolo und ausgelassenen, progressiven Eskapaden von Airey an den Tasten. "Portable Door" ist ein Riffrocker mit fetter Hammond-Orgel und typischem Purple-Vibe. "If I Were You" überrascht mit einem epischen orchestralen Finale.

Obwohl "=1" vielseitig ist, wirkt alles wie aus einem Guss. Das soll vermutlich auch der Titel symbolisieren. "Für mich ist dieses Album wirklich organisch", meint Gillan. "Es fühlt sich natürlich an und hat eine unverfälschte Energie." Daran habe auch Produzentenlegende Bob Ezrin (Pink Floyd, Kiss, Alice Cooper), mit dem Deep Purple schon lange zusammenarbeiten, großen Anteil. "Ich war immer begeistert von Bobs Sound, seit wir angefangen haben, mit ihm zu arbeiten", schwärmt Gillan. "Der ist einfach großartig."

Sänger Gillan mit 78 in Bestform

Dass die neue Musik unverkennbar nach Deep Purple klingt, liegt natürlich auch an Ian Gillan selbst, der mit fast 80 stimmlich in beeindruckender Form ist. "Auf der neuen Platte klingt meine Stimme besser als je zuvor, finde ich", sagt der Sänger ganz unbescheiden. Er kann es sich erlauben. In "Old-Fangled Thing" und dem treibenden, rasanten "Now You're Talking" überrascht Gillan sogar mit kräftigem Geschrei. "Es kam einfach raus. Ich habe das nicht geplant."