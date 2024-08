Album-Release Album "Short 'N Sweet": Sabrina Carpenter legt nach

Carpenter richtet sich in dem Song an einen imaginären Partner und erklärt ihre Verhaltensweisen mit dem Satz: "That's that me Espresso" – wie so oft im Pop lassen sich die wirklich guten Zeilen nur unzureichend übersetzen, hier etwa mit "Das ist der Espresso-Kick, den ich auslöse".

Carpenter ist Aufsteigerin, aber kein Erfolg über Nacht

Nun legt Carpenter mit "Short 'N Sweet" ein Album nach. Keine Frage, mit 36 Millionen Instagram-Followern und fast 2,5 Milliarden Aufrufen ihrer Videos bei Youtube zählt die Sängerin zu den Aufsteigerinnen des Jahres. Wer auf der Videoplattform aber in die Details schaut, könnte überrascht sein: Ihren Kanal gibt es bereits seit 2009. Tatsächlich ist Carpenters Karriere kein Zufall über Nacht. Sie war schon vor Jahren ein Kinderstar im Disney-Universum und erlangte beim Teenie-Publikum von 2014 an als unabhängige Maya in der Serie "Das Leben und Riley" erste Berühmtheit.