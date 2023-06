Alien-Roboter Nonstop-Action und Hip-Hop im neuen "Transformers"-Film

"Transformers: Aufstieg der Bestien" ist jedoch chronologisch gesehen nicht Teil sieben. Selbst eingefleischte Fans müssen diesen zunächst einordnen: Mit dem Vorgänger "Bumblebee" startete man 2018 eine Art Soft-Reboot des Franchises, welcher uns in die Zeit vor den ersten "Transformers"-Film aus 2007 mitnahm. Teil sieben spielt nun sieben Jahre nach den Ereignissen von "Bumblebee". Er gilt als Sequel und bringt mit großer Erwartungshaltung eine neue Trilogie ins Rollen. Grammy-Gewinner Anthony Ramos ("In The Heights") und Dominique Fishback ("Judas And The Black Messiah") führen den Cast an. Doch auch die Stimmen hinter den Robotern sind im Original hochkarätig besetzt.

Ron Perlman spricht den Gorilla-Krieger

Direkt zu Beginn des Films bekommt man schon einen ersten Blick auf die Maximals, eine im Filmuniversum bislang unbekannte Art intelligenter Roboterwesen in einer fernen Galaxie. Zu ihnen gehören der mächtige Gorilla-Krieger Optimus Primal, gesprochen von Ron Perlman ("Hellboy"), und die vogelartige Kreatur Airazor, hinter deren Stimme sich Oscar-Gewinnerin Michelle Yeoh ("Everything Everywhere All At Once") verbirgt. Doch als ihr Planet von einer großen Bedrohung heimgesucht wird, bleibt ihnen nur noch die Flucht in eine neue Welt - auf einen Planeten namens Erde.