Mehrere Autofahrer waren in der Sonntagnacht mutmaßlich betrunken unterwegs, berichtet die Polizei. Die Polizei in Weil am Rhein kontrollierte im Zeitraum zwischen 3.40 bis 5.30 Uhr drei Autofahrer. Gegen 3.40 Uhr wurde auf der Bundesstraße 3 in Haltingen ein 32-Jähriger aufgrund seiner Fahrweise angehalten und kontrolliert. Ein Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von etwa 1,2 Promille. Gegen 5.26 Uhr wurde ein 30-jähriger Fahrer auf der Basler Straße angehalten und einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dort ergab ein Alkoholvortest ein Ergebnis von über 1,8 Promille. Kurze Zeit später, gegen 5.30 Uhr, wurde ein 23-jähriger Autofahrer, der die B 3 zwischen Weil am Rhein und Haltingen befuhr, angehalten und kontrolliert. Der Alkoholvortest ergab ein Ergebnis von fast zwei Promille. Es folgten bei allen eine Blutentnahme in einem Krankenhaus und die Beschlagnahme der Führerscheine.