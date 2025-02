Van Horn - Frauen-Ausflug ins All: Die Partnerin von Amazon-Gründer Jeff Bezos (61), Lauren Sánchez (55), will mit der Rakete ihres Mannes und einer Frauengruppe inklusive Pop-Superstar Katy Perry (40) einen Kurztrip in den Weltraum unternehmen. Im Frühjahr würden Sánchez und Perry gemeinsam mit der Moderatorin Gayle King, den Wissenschaftlerinnen Aisha Bowe und Amanda Nguyen sowie der Unternehmerin Kerianne Flynn starten, teilte Bezos' Raumfahrtunternehmen Blue Origin mit.