Alpin-WM WM-Abfahrer Dreßen: Die Strecke liegt mir

Courchevel - Die deutschen Skirennfahrer starten trotz ernüchternder Ergebnisse mit großen Ambitionen in die Abfahrt der Alpin-WM. "Wir sind absolute Außenseiter, aber es ist so viel möglich, wenn am Tag alles passt", sagte Bundestrainer Christian Schwaiger vor dem Rennen in der Königsdisziplin an diesem Sonntag (11.00 Uhr/ZDF und Eurosport) im französischen Courchevel.