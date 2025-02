WM in Saalbach-Hinterglemm Nächste Schweizer Ski-Show: von Allmen entzaubert Odermatt

Und sie haben noch weitere Goldchancen bei der WM - gerade Odermatt, für den nach der Team-Kombination ja auch noch der Riesenslalom ansteht.

Aicher neue deutsche Hoffnungsträgerin

Die deutschen Hoffnungen auf Edelmetall in Saalbach-Hinterglemm hatte zuletzt vor allem Emma Aicher genährt. Wie schon im Super-G wurde sie auch in der Abfahrt am Samstag Sechste. Mit einer niedrigeren Startnummer wäre für die 21-Jährige auf der nachlassenden Piste und beim Sieg der US-Amerikanerin Breezy Johnson womöglich sogar ein Podestplatz drin gewesen.

Am Dienstag startet sie gemeinsam mit Slalom-Ass Lena Dürr in der Team-Kombination der Damen. Vielleicht stimmen dann ja auch die Deutschen in die große Ski-Party am Zwölferkogel ein.