Alpine Ski-WM in Österreich Frühes Aus für Ski-Star Vonn - Venier holt Super-G-Gold

Rückkehrerin Vonn schied in ihrem ersten WM-Rennen seit sechs Jahren früh aus. Die einstige Speed-Queen fuhr in einer Rechtskurve mit hohem Tempo direkt in ein Tor hinein und hielt sich danach vor Schmerz den rechten Arm.

Der Sieg ging etwas überraschend an die Österreicherin Stephanie Venier. Die Lokalmatadorin verwies die favorisierte und im Gesamtweltcup führende Federica Brignone aus Italien um eine Zehntelsekunde auf Platz zwei. Bronze teilte sich die Norwegerin Kajsa Vickhoff Lie mit der zeitgleichen Amerikanerin Lauren Macuga. Für Lie war es ein Déjà-vu: Schon bei der WM vor zwei Jahren hatte sie sich Platz drei geteilt - damals mit Cornelia Hütter aus Österreich.