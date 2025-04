Es ist unklar, wie lange das italienische Ski-Ass ausfallen wird. Medien spekulieren bereits, dass es zehn Monate dauern könnte, bis die Ausnahmesportlerin wieder in Topform ist. Es dürfte also für Brignone ein Wettlauf gegen die Zeit werden: In genau zehn Monaten stehen die Olympischen Spiele von Mailand und Cortina d'Ampezzo an.