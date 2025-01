Weltcup in Kitzbühel Odermatt geschlagen: Kanadischer Ski-Coup auf der Streif

Befürchtete Stürze bleiben aus

Fünf der insgesamt 55 Starter kamen auf der gefürchteten Streif nicht ins Ziel, anders als im Super-G am Freitag und in vielen Rennen der vergangenen Jahre gab es diesmal aber keine allzu schlimmen Stürze. Der Schweizer von Allmen verlor beim Zielsprung kurzzeitig die Balance, fing sich aber spektakulär noch ab. Der US-Amerikaner Sam Morse fuhr wie einst schon sein Landsmann Bode Miller in Kitzbühel über die Bande am Streckenrand.

Im Super-G tags zuvor hatte es, auch aufgrund unglücklicher Kurssetzung und einer extrem unruhigen Schlüsselstelle, heftige Unfälle gegeben - wie schon so oft in dieser Saison. Die Diskussionen um die Sicherheit im alpinen Ski-Weltcup wurden dadurch weiter befeuert. Diesmal standen wieder die sportlichen Leistungen allein im Vordergrund. Und allen voran der Kanadier Crawford.