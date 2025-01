Als „alti Wiiber“ sportlich wurden: Das Zeller Altwiiberrenne wird 100

„Auf die Spur helfen“

Oskar Bender schreibt in seiner Chronik über die Zeller Fasnacht im Jahr 1939: „Um des erlegten Mannes ganz sicher zu sein, schleppten die findig schlauen Weiber Kinderwagen mit Bettzeug oder sogar fahrbare Ehebetten gleich mit, um der Eroberung auf die Spur zu helfen.“ Bis zum heutigen Tag wird dieses Thema am Altweiberrennen ausgespielt. Wobei seit vielen Jahrzehnten nicht nur Frauen den Parcours absolvieren. Oft sind es junge und sportliche Männer, die als alte Frauen verkleidet und maskiert die Hindernisse, oft mit höchst akrobatischen Einlagen, bewältigen. Die Utensilien bleiben dabei die gleichen. Kinderwagen, Bettwäsche, Matratzen oder ganze Betten gehören immer noch dazu. Inzwischen sind auch Rollatoren oder Bobby Cars zu sehen. Beim Rennen zählt übrigens nicht die Geschwindigkeit. Bewertet wird die fasnächtliche Originalität und sportliche Kreativität beim Meistern der Hindernisse. Was seit hundert Jahren unverändert blieb, ist die minimalistische Organisation. Es braucht keine Anmeldung, es gibt keine Bestimmungen. Wer mitmachen will – meist sind es Gruppen – meldet sich am Start. Sie werden dann ins Rennen geschickt, sobald die vorherige Gruppe das Ziel am Latschariplatz passiert hat.

Vor allem Akrobatik ist beim Rennen gefragt. Foto: Archiv Uli Merkle

Lange Tradition

Doch die „Zeller Alte“ haben eine ältere Tradition als das Rennen. Spätesten ab den 1860er-Jahren belebten „Alti“ die Fasnacht. Eine Entwicklung, die mit der damaligen wirtschaftlichen Lage zusammenhing. Viele Menschen konnten sich in der Arbeiterstadt Zell kein Kostüm oder den Stoff für eine Verkleidung leisten. So war es das Einfachste, sich zu verkleiden, indem man im Kleiderschrank der Großmutter wühlte, um irgendeinen alten Rock, eine Schürze, Kittel oder einen „Tschoben“ zu finden. Alles Utensilien, aus denen man eine „Alti“ zaubern konnte. Dazu eine Pappmasche-Larve ins Gesicht, einen Hut auf den Kopf und – quasi als Handwaffe – einen Kochlöffel in die Hand. Schon bald aber gesellten sich auch „vürnehme Alti“ dazu, die sich mit eigens genähten oder hochwertigen Kostümen, Pelzen und Hüten ins wilde Treiben stürzten.

Teils charmant, teils rabiat

„Alti Wiiber“ sind auch heute noch die prägenden Gestalten am Fasnachtsdienstag. Und es gilt noch immer: Den Männern wird zu Leibe gerückt, teils charmant, teils rabiat. Mal gibt es etwas Selbstgebackenes, manchmal einen Schnaps. Es bleibt ein gefährliches Terrain für Männer, auch wenn unter den Masken in aller Regel keine alten Jungfern stecken.