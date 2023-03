Alte Schmiede Mambach Das Interesse ist groß

Rückblick

Nach der Corona-Zwangspause hatte der Verein im vergangenen Jahr wieder pulsiert, was sich in der Teilnahme an der Kulturschmiede oder dem Schmiedeambosstreffen und Führungen durch die Dorfschmiede zeigte. Mehr als 42 500 Besucher interessierten sich 2022 auf der Homepage des Vereins für das Geschehen rund um die Schmiede. Zu einem Höhepunkt wurde die Hochzeit des Schmieds Christoph Faller. Bei seiner Vermählung war gefühlt das ganze Dorf dabei, hieß es in der Versammlung. Schriftführer Dirk Singer berichtete außerdem von vier Vorstandssitzungen. Klaus Wetzel zog als Kassierer eine positive Jahresbilanz.

Kunst und Kultur erlebten die Kinder in der Dorfschmiede in der Gestaltung einer Skulptur, die zukünftig im Rahmen einer Ausstellung in Rheinfelden bestaunt werden kann.