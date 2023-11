Alte Schule Warmbach: Räte wollen Perspektiven

Gleichzeitig forderte der Beirat die Einsicht in das Protokoll der öffentlichen Sitzung mit Oberbürgermeister Klaus Eberhardt vom 8. November, an der das Thema „Alte Schule“ im Mittelpunkt stand.

In Bezug auf das Treffen mit dem OB sowie Vertretern der Wohnbau und der Verwaltung zeigten sich in der Beiratssitzung einige Mitglieder nach wie vor verärgert über das Vorgehen der Verwaltung. Ein Mitglied meinte: „Die Verwaltung ist bei dem Treffen viel zu gut weggekommen.“ Das Beiratsmitglied sagte, dass man hätte erwarten können, dass einer aufstehe und dem Oberbürgermeister sowie den Vertretern der Wohnbau noch einmal direkt mitteile, um was es gehe. Verärgert ist man im Beirat nach wie vor darüber, dass offenbar schon seit 2018 bekannt sei, dass die Alte Schule an einen Investor verkauft werden soll. Die Ideenwerkstatt müsse daher erst als Anfang der Bemühungen um die Quartiersarbeit in Warmbach und den gesellschaftlichen Zusammenhalt, der sehr eng mit der Örtlichkeit der Alten Schule zusammenhänge, betrachtet werden.