Erweiterung auf 90 Plätze

Für die Verwaltung führte Kerstin Großmann aus, dass die Einrichtung nach Erweiterung und Umbau in den Jahren 2007 bis 2008 über 67 Dauerpflegeplätze, einen Kurzzeitpflegeplatz und drei integrierte Tagespflegeplätze verfügte. Die Tagespflegeplätze wurden ab 2010 in Dauerpflegeplätze umgewandelt, sodass seither 71 Dauerpflegeplätze mit drei Kurzzeitpflegeplätzen zur Verfügung standen. Seit 2019 dürfen vier Plätze nicht mehr belegt werden, sodass es aktuell nur noch 67 Plätze gibt. Die Einrichtung musste an die Vorschriften der Landesheimgesetze angepasst werden. Im Zuge der umfangreichen Sanierung erfolgte eine Erweiterung auf 90 Plätze.

Der Wirtschaftsplan 2022 für das Pflegeheim Todtnau wurde vom Gemeinderat im Januar 2022 mit einem Volumen von rund 3,9 Millionen Euro im Erfolgsplan und rund 2,3 Millionen Euro im Vermögensplan beschlossen. Das Landratsamt Lörrach hat im Februar 2022 den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme in Höhe von zwei Millionen Euro genehmigt.