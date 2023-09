Alter in Rheinfelden und Schwörstadt Großer Handlungsbedarf beim Sozialen

Ziel ist es, mit Senioren sowie den Angehörigen passgenaue Unterstützungsangebote zu entwickeln, um „Lücken“ zu schließen. Erste Grundlagen dazu werden in den lokalen Beteiligungswerkstätten am Freitag, 22. September, im Jugendhaus in Rheinfelden und am Donnerstag, 28. September, in der Turn- und Festhalle in Schwörstadt erarbeitet. Beide Veranstaltungen beginnen um 15 Uhr und stehen allen Interessierten offen. Gerne können auch beide Veranstaltungen besucht werden, da die Themen – je nach Anregungen der Besucher – unterschiedlich diskutiert werden können, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.