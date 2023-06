Am 14. Juni Apotheken schließen aus Protest

Alle Apotheken in Schopfheim bleiben am 14. Juni geschlossen – bis auf die Hirsch-Apotheke, die an diesem Tag für den Notdienst eingeteilt ist. „Da muss man mal auf die Barrikaden gehen, dass sich etwas tut“, sagt Claudia Beck von der Agathen-Apotheke in Fahrnau. Die Apotheke bleibe am Protesttag geschlossen, da man auf den in jüngster Zeit herrschenden „Mehraufwand ohne Ende“ aufmerksam machen wolle.