Am Altrhein bei Wyhlen: Die ehemalige Hechtbrutanstalt verfällt

In den Fokus der Öffentlichkeit ist das Kleinod am Altrhein vor allem deshalb zurückgekehrt , weil in naher Zukunft weit oberhalb die Trasse der Bundesstraße 34 neu verlaufen wird. Erste Rodungsmaßnahmen im umliegenden Gelände vermitteln schon jetzt einen Eindruck über die baulichen Eingriffe in das schluchtartige Gelände.

In Vergessenheit geraten

Die Hechtbrutanstalt, die bis vor rund drei Jahren vom Berufsfischerverein Hochrhein-Oberrhein aktiv betrieben worden ist, ist zuletzt etwas in Vergessenheit, wie auch der 2. Vorsitzende des Berufsfischervereins, Klaus Schillinger aus Bad Bellingen, bestätigt. Er weist darauf hin, dass letztmals in den Jahren 2020/21 Junghechte in der Brutanstalt gezüchtet wurden. Diese wurden dann an Fischereivereine auf der deutschen und schweizerischen Seite des Rheins verkauft, die die Tiere wieder in den Rhein einsetzten.