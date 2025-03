Zu einem Fahrzeugbrand kam es am Montag gegen 22.20 Uhr in der Hauptstraße auf Höhe des Fahrnauer Sportplatzes. Ein dort geparkter Land Rover geriet vermutlich aufgrund eines technischen Defekts in Brand, berichtet die Polizei. Der 20-jährige Fahrzeugführer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Er wurde vom Rettungsdienst mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung zur ambulanten Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Schopfheim rückte mit zwei Fahrzeugen und elf Einsatzkräften an und löschte den Brand. Die Hauptstraße und die Zufahrt zum Sportplatz mussten zeitweise gesperrt werden.