Ein Zeuge hat am frühen Mittwoch kurz nach Mitternacht bei der Integrierten Leitstelle angerufen und brennend Autos an der Straße „Am Hornrain“ in Grenzach gemeldet. Als die Feuerwehr anrückte, stand ein Renault bereits komplett in Flammen. Außerdem hatte das Feuer hatte auf zwei nebenstehende Autos übergriffen. Des Weiteren wurde der Putz einer Mauer beschädigt. Noch am späten Mittwochvormittag war das Ausmaß der Zerstörung vor Ort zu sehen. Wer sich angesichts des Fotos nun fragt, ob in Grenzach noch immer tiefster Winter herrscht, der täuscht sich: Es sind Berge von Löschschaum – und kein Schnee. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Wem in der Straße „Am Hornrain“ – parallel zur Bundesstraße 34 – verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, soll sich bei der Polizei melden. Dies geht rund um die Uhr bei der Kriminalpolizei in Freiburg unter Tel. 0761/ 8822880 oder während der Bürozeiten bei der Kriminalpolizei in Lörrach, Tel. 07621/1760.